Auto aperte e svaligiate nei parcheggi dei supermercati, tre persone arrestate al Carrefour

TORINO - In manette la «banda del parcheggio»: due uomini e una donna, ritenuti responsabili di decine di furti d'auto avvenuti in città nell'ultimo periodo. Si tratta di N. J., jugoslavo di 44 anni, in Italia senza fissa dimora, A. H., 33 anni, residente a Settimo Torinese in via Moglia, e di S. H., 31 anni, residente al campo nomadi di Nichelino. I tre seguivano sempre lo stesso modus operandi, depredando le auto che i clienti lasciavano nel parcheggio dei supermercati.

L'ARRESTO - Domenica 23 luglio, alle 17.00 circa, nel parcheggio del supermercato Carrefour di Nichelino, i carabinieri hanno sorpreso i tre componenti della banda mentre forzavano il nottolino di un Land Rover con targa olandese. Il trio è stato denunciato anche per ricettazione in concorso perché fermati a bordo di una Lancia Y rubata. Silvia Hadzovic è stata inoltre denunciata per evasione dai domiciliari. Le indagini hanno permesso di addebitare agli indagati ulteriori 10 episodi commessi con analogo modus operandi in vari parcheggi di supermercati della provincia di Torino.