Topo d’appartamento beccato mentre forza una porta di casa: «Sono venuto a trovare un’amica»

TORINO - L’hanno beccato mentre scendeva trafelato le scale e fin da subito hanno subito capito di aver davanti un ladro. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un topo d’appartamento: un intervento dal tempismo perfetto, perché l’uomo era riuscito a aprire una porta di un’abitazione.

L’ARRESTO - Non appena ha sentito le pattuglie arrivare, il ladro, un cittadino georgiano con diversi precedenti penali, ha nascosto gli strumenti di effrazione all’interno di un vaso da fiori e ha tentato di scendere le scale del condominio senza dare nell’occhio. L’intuito dei poliziotti, per sua sfortuna, non gli ha consentito di farla franca: dopo avergli trovato addosso un piccolo utensile appartenente a un kit da scasso artigianale, l’uomo ha confessato. Inutile la scusa fornita: «Sono venuto qui a trovare un'amica». Poco dopo, gli agenti hanno condotto un sopralluogo al terzo piano del condominio, trovando una delle porte d’ingresso di un alloggio forzata: incastrato all’altezza del meccanismo di apertura vi era un biglietto da visita plastificato, utilizzato come fermo per lo scasso. Dentro un vaso da fiori poi, sono stati rinvenuti cacciaviti, chiavi inglesi e lastre. Il topo d’appartamento è stato arrestato per tentato furto aggravato, in abitazione.