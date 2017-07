Ladro muore precipitando dal quarto piano, tragedia in via Bibiana

TORINO - Si chiamava Simone Chiodini, l'italiano di trent'anni che, nel tentativo di svaligiare la casa del vicino, è morto precipitando dal quarto piano. L'uomo stava tentando di svaligiare l'alloggio accanto al suo, approfittando della lontananza del proprietario, in Calabria per le vacanze estive. Sfortunatamente però, scavalcando il balcone Simone ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

MORTE - Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, martedì 25 maggio, in via Bibiana 120, nel quartiere di Borgo Vittoria. L'uomo, padre di due figli, rispettivamente di 8 e 10 anni, sfortunatamente è morto sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, sul posto sono intervenute le volanti della polizia municipale e della Squadra mobile, a lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Pare che la vittima avesse diversi precedenti penali per furti che fosse uscito dal carcere di recente dopo aver scontato una pena di otto anni.