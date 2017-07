Doppia aggressione Gtt: «Colpiti dal passeggero in fuga senza biglietto», in 4 in ospedale

TORINO - Da un po’ di tempo la situazione sembrava essersi tranquillizzata e invece negli ultimi due giorni si sono registrate due aggressioni ai danni di quattro controllori di Gtt durante il proprio turno di lavoro. Gli addetti al controllo dei biglietti non sono gravi, ma quanto accaduto porta nuovamente l’attenzione su un fenomeno mai veramente debellato nonostante le tante parole e il cambio di amministrazione in città. «Le recenti aggressioni hanno ormai superato ogni limite di tolleranza», dicono dalla segreteria nazionale UGLFNA e FAISA, «è inaccettabile che il personale cosiddetto ‘front line’ nell’espletamento delle proprie funzioni debba essere sottoposto a vessazioni e violenze da parte di coloro che, per sfuggire ai previsti controlli abituali, non esitano a utilizzare modi e mezzi brutali che trasformano i turni di servizio in pagine di cronaca nera».

LINEA 6 IN CORSO GABETTI - La prima aggressione è avvenuta nella giornata di domenica 23 luglio. Due controllori, saliti in borghese alle fermata di piazza XVIII Dicembre sul tram della linea 6, hanno beccato un cittadino straniero, definitosi profugo residente nel campo della Croce Rossa a Settimo, senza biglietto. Nonostante gli implori dell’uomo, i due assistenti alla clientela hanno dovuto redigere il verbale con il passeggero che ha fornito i suoi dati senza alcun problema (risultati poi essere falsi). Scesi al capolinea in corso Gabetti però, mentre i controllori stavano consegnando copia del verbale allo straniero, questo ha tentato la fuga colpendoli entrambi con i gomiti in volto. Non è bastata però perché i due controllori lo hanno placcato e chiamato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno denunciato l’uomo per rifiuto di generalità, dati falsi, aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due controllori sono invece stati trasportati all’ospedale Gradenigo dove se la sono cavata con una prognosi di 10 giorni a testa.

LINEA 33, DOPPIA AGGRESSIONE - L’ultima aggressione è avvenuta a poche ore dalla prima. Ancora una volta vittime due controllori in borghese che, saliti sulla linea 33 intorno alle 11.30, sono stati attaccati da un cinquantenne italiano salito sul bus senza il regolare titolo di viaggio che si è dato alla fuga subito dopo. L’uomo, prima di colpire gli assistenti alla clientela, aveva dato loro il nome e il cognome ma non l’indirizzo di residenza. Ci sono indagini in corso e per i due dipendenti Gtt è stata necessaria la medicazione all’ospedale Martini.

«EVASIONE DA CENTINAIA DI MILIONI DI EURO» - Sulla questione è tornato anche il segretario provinciale UGL di Torino, Damiano De Padova: «Le organizzazioni datoriali sono perfettamente coscienti della situazione su tutto il territorio nazionale e quantificano in centinaia di milioni di euro il danno da evasione tariffaria, continuando a pretendere dai lavoratori impegnati in questa mansione l’efficienza dei controlli effettuati quotidianamente. Alcune aziende, come Gtt», continua De Padova, «arrivano addirittura a valutare il personale di controllo in base al numero di verbali effettuati. Devono smetterla di far finta di non vedere e di non sapere che non si può mandare un postino in guerra e sperare che torni vincente».