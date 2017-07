In vacanza da Torino spendendo pochissimo: Ryanair vende biglietti aerei a 15 euro

TORINO - Volete andare in vacanza o programmare un viaggetto dell’ultima ora? Non perdete tempo perché Ryanair ha lanciato sul proprio sito un’offerta irrinunciabile sui voli della stagione autunnale e invernale: 500mila biglietti in vendita a prezzi bassissimi, a partire da 9,99 euro per tantissime destinazioni d’Europa. Attenzione, perché l’offerta scade a mezzanotte di oggi (martedì 25 luglio).

VOLI DA TORINO - In realtà, guardando il sito della compagnia irlandese, dall’aeroporto di Torino (Caselle) il prezzo minimo dei voli è di 14,99 euro. Le destinazioni possibili? Barcellona, Ibiza, Malta, Palermo, Valencia, Dublino, Bruxelles, Londra, Bari, Brindisi e Catania. Un’offerta molto ricca, ma spostandosi negli altri aeroporti in cui opera Ryanair sarà possibile raggiungere altre città italiane ed europee a prezzi davvero esigui. Il periodo selezionato è quello compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 gennaio 2018. Per prenotare il vostro volo dovete recarvi sul sito della compagnia e cercare il vostro volo per la destinazione che preferite. Buona vacanza!