Zona Cenisia: giardino di via Revello, al via gli interventi di riqualificazione

TORINO - Rimozione di parte del muro e della recinzione in ferro, rimozione dei cancelli metallici e di 3 serbatoi interrati, creazione di un manto erboso e manutenzione del patrimonio arboreo esistente. Questi alcuni degli interventi approvati per la riqualificazione del giardino di via Revello in zona Cenisia. Questi sono solo i primi lavori che saranno eseguiti nell’area, subito dopo si passerà a quelli più consistenti e contenuti in un progetto che sarà partecipato e condiviso con i cittadini della Circoscrizione 3 che trasformerà il giardino in uno spazio con giochi per i bambini e altro dove gli abitanti del quartiere possano passeggiare, incontrarsi, scambiare quattro chiacchiere e trascorrere qualche ora in compagnia.