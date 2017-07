Prende a calci una porta di vetro, bambino trasportato d'urgenza al Regina Margherita

TORINO - Un bambino di dieci anni è rimasto ferito oggi, martedì 25 luglio, poco dopo l'ora di pranzo nell'appartamento della sua famiglia. Il piccolo avrebbe preso a calci una porta di vetro riportando una ferita profonda. Fortunatamente il bambino non è attualmente in pericolo di vita.

OSPEDALE - Il piccolo, residente con la famiglia al primo piano in un appartamento in via Manzoni, all'incrocio con via Gozzano, a Venaria Reale è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Infantile al Regina Margherita. I carabinieri sono attualmente sul posto per ricostruire la dinamiche dell'incidente. Gli uomini della Croce Verde hanno provveduto a stabilizzare il piccolo paziente prima di caricarlo sull'elicottero che avrebbe raggiunto l'ospedale.