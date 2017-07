A due mesi lotta tra la vita e la morte con traumi e costole rotte, sospetti sulla madre

TORINO - Una bambina di due mesi e mezzo residente nel vercellese è ricoverata in gravissime condizioni al Regina Margherita con diverse costole rotte e con un trauma cranico. E’ stata portata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli nella notte tra sabato e domenica scorsi ma visto il pericolo di vita si è deciso di trasferirla a Torino dove si trova nel reparto di Rianimazione, intubata e in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende sta ancora lottando tra la vita e la morte.

PICCHIATA DAI FAMILIARI - Viste le lesioni riportate e la mancanza di giustificazioni plausibili da parte dei genitori (la genitrice portandola in ospedale avrebbe solo detto che la piccola aveva problemi alla testa) c’è il sospetto che la madre possa averla picchiata a tal punto da ridurla in questo stato: per questo è scattata subito la segnalazione in Procura di Vercelli e ora la Squadra Mobile sta indagando sull’accaduto. La famiglia della bambina è già conosciuta dai servizi sociali e questo ne aumenta il sospetto, anche se al momento non ci sono denunce a carico di nessuno.

TRE VOLTE IN OSPEDALE - Nelle ultime settimane la bambina di due mesi e mezzo è stata portata all’ospedale Sant’Andrea tre volte. La prima il 5 giugno per alcune contusioni: in quell’occasione la madre disse che era caduta dalle braccia del padre. La seconda volta qualche giorno più tardi per colpa di un virus, un erpes. La terza nella notte tra sabato e domenica.