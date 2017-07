Dopo il disastro del 2016, il Natale coi Fiocchi riparte da piazza Castello con nuove linee guida

TORINO - Memori dell’ultimo Natale completamente da dimenticare, l’amministrazione di Torino ha già messo nero su bianco le linee guida che per la realizzazione di «A Torino un Natale coi Fiocchi», la manifestazione che dovrebbe animare la città nel periodo natalizio grazie a una serie di appuntamenti e mercatini sparsi in giro per i vari quartieri. Quello a cavallo tra il 2017 e il 2018 dovrebbe essere un evento molto più ordinato e vivo rispetto a qualche mese fa quando, a partire dalla querelle sulle location adibite a ospitare le bancarelle, passando per le ordinanze della Soprintendenza che aveva chiuso, per fare un esempio, tutti i mercatini di piazza Statuto, e fino agli appuntamenti annullati all’ultimo per la mancanza improvvisa di fondi, il Natale coi Fiocchi si trasformò da festa a disastro con tanto di richiesta danni al Cat, l’organizzatore di tutto.

LE LOCATION PER IL 2017/2018 - Si parte proprio da qui, da quello che aveva scatenato le prime polemiche dopo un post del senatore del Pd, Stefano Esposito. Quest’anno sono chiare fin da subito e, sempre memori di qualche mese fa, non dovrebbero esserci troppe possibilità di allargamento. I mercatini di Natale e la pista di pattinaggio si articoleranno tra piazza Solferino, piazza Castello, piazza Santa Rita e almeno un’area tra il Cortile del Maglio e lo Spazio Ex Incet nella zona esterna. Anche l’allestimento delle bancarelle e di tutto il resto sarà blindato per evitare che la Soprintendenza possa giocare nuovamente brutti scherzi: nel bando saranno indicate delle regole precise per quanto riguarda la linea grafica che dovrà essere dedicata e sapersi armonizzare con le caratteristiche della manifestazione oltre che con le architetture delle aree interessate. A tal proposito, dal Comune fanno sapere che per evitare di sbagliare è già stato attivato un percorso di confronto proprio con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che ha consentito di concordare e formalizzare gli spazi prescelti e le regole di allestimento richieste al gestore, al fine di garantire un elevato livello qualitativo, architettonico ed estetico.

GESTIONE DI NATALE COI FIOCCHI - La Città di Torino è proprietaria del marchio «A Torino un Natale coi Fiocchi» e l’intenzione è quella di affidare la concessione del brand a un solo gestore per massimo i prossimi cinque anni. Inizialmente dal 2017 al 2019 (tre edizioni), per poi concederne ancora due fino al 2012 previa verifica del preciso e puntuale rispetto delle condizioni prescrittive del capitolato di gara. Il nuovo soggetto sarà scelto attraverso un bando di gara tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la Città di Torino. L’organizzatore dell’evento dovrà garantire una significativa presenza - almeno il 50% - di espositori con oggetti di produzione artigianale (non costruiti in serie) i cui articoli tipici siano riconducibili alla tradizione natalizia e a distribuire sul territorio gli appuntamenti di carattere ludico ricreativo sportivo.