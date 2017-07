Torino, arriva il primo «Veggie Planet»

TORINO - Dopo il grande successo di Roma, Veggie Planet, il salone del gusto vegetale, sbarca per la prima volta a Torino e più precisamente allo Spazio MRF Mirafiori in Corso Settembrini 164. Il 23 e il 24 settembre si avrà la possibilità di assaggiare specialità culinarie preparate dai migliori cuochi internazionali e provare tutti i nuovi prodotti per una cucina al 100% vegetale. Si potrà inoltre trovare anche tutto il meglio del mondo che ha sposato la filosofia «al naturale»: dalla moda ai cosmetici naturali ed equo-solidali e molte altre interessanti novità locali e a km 0. L'evento è ormai un punto di riferimento per appassionati, esperti e curiosi sia in Italia con le sue tre edizioni (oltre a Torino ci sono anche Milano e Roma) che in Europa.

La location

Lo Spazio MRF dove è possibile organizzare eventi culturali, manifestazioni e attività ricreative e laboratori formativi per rianimare un luogo in disuso in corso di trasformazione. L’obbiettivo è creare un polo di attrazione e aggregazione, propulsore di sviluppo e fucina di creatività non solo per l’area urbana di Mirafiori ma per l’intera Città di Torino. Per informazioni: www.veggie-planet.it, info@veggie-planet.it.