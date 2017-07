A fine agosto parte il restyling di via Monferrato, arrivano le panchine wifi e i totem

TORINO - Continuano i lavori preparatori per il restyling di via Monferrato che dovrebbe restituire entro giugno del prossimo anno i 260 metri della storica strada al passeggio e alla funzione commerciale. L’assessore Maria Lapietra ha illustrato gli interventi che saranno eseguiti a partire da fine agosto per tratti successivi di volta in volta completati, in modo da ridurre progressivamente l’area di cantiere. Si parla di lastricata in pietra di Luserna, con un compluvio centrale in ciottoli delimitato da guide, marciapiedi coerenti a raso con la pavimentazione centrale, pavimentati con binderi ed elementi di arredo urbano. Ma non solo: è stata ipotizzata in più occasioni l’installazione di panchine dotate di wi-fi per la ricarica di cellulari e a elementi di illuminazione che rendano piacevole anche il transito serale e punti di luce sul selciato. Sono ancora previsti inoltre archetti portabiciclette, cestini portarifiuti, totem all’inizio e alla fine della strada per indicare gli esercizi commerciali.

VIA SANTORRE DI SANTAROSA - Contestualmente agli interventi in via Monferrato, che costeranno 700mila euro e sarà finanziato del Programma Operativo Nazionale «Pon Città Metropolitane», si procederà con la sostituzione delle lastre rotte e il rifacimento del tappeto stradale di via Santorre di Santarosa, tra via Cosmo e corso Casale.