Torino, al Museo Egizio visita speciale in notturna

TORINO -Tornano le aperture serali ed estive al Museo Egizio organizzate da CuriosandoTorino. Un'ottima opportunità per riscoprire il fascino e la ricchezza delle sue collezioni in un orario inconsueto. L'appuntamento è per venerdì 4 agosto alle 19.30 davanti all'ingresso del museo Egizio, in via Accademia delle Scienze 6. Il Museo Egizio è dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-François Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando così quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe passa da Torino». Il Museo Egizio (propriamente Museo delle Antichità Egizie) è costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Il criterio attuale prevede che i reperti rimangano all’Egitto.

Info e costi

Il costo del biglietto unico è di 12 euro, il museo per la serata non accetta abbonamenti musei e torino piemonte card. Il costo comprende: ingresso al museo ad orario prefissato, senza tempi d'attesa, diritti di prenotazione, auricolari, visita guidata con guida professionista. Con lo stesso biglietto d'ingersso sarà possibile visitare anche la Mostra Missione Egitto. Per info e prenotazioni: CuriosandoTorino 011.6997363 / 371.1984815, info.tour@curiosandotorino.it.