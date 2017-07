Tangenziale di Torino, iniziano i lavori urgenti: chiuse due corsie, previsti disagi

TORINO - E’ un’estate di cantieri a Torino, ma anche fuori città diversi tratti stradali sono oggetto di manutenzioni importanti. Una di queste, assolutamente inderogabile, riguarda la tangenziale Nord di Torino: Dal 1 agosto al 4 settembre infatti, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione alle strutture del sottopasso dello svincolo Statale 24 - Pianezza - Collegno alla progressiva chilometrica 6+650, in entrambe le carreggiate.

I LAVORI - A dare l’informazione è A.T.I.V.A. S.p.A., che spiega come i lavori siano stati pianificati per eseguire le fasi in un periodo, quello di agosto, in cui storicamente vi è minor traffico sulla tangenziale di Torino. Il cantiere è stato installato lo scorso 17 luglio, all’altezza del km 6+650. In trenta giorni lavorativi i lavori dovrebbero essere completati, pertanto dalle 00:00 di martedì 1° agosto alle 06:00 di lunedì 4 settembre, in corrispondenza del cantiere verrà chiusa una corsia di marcia per ogni senso di marcia. Per non bloccare totalmente il traffico due corsie per senso di marcia rimarranno aperte ma si prevedono rallentamenti nei tratti prossimi ai lavori in entrambe le direzioni negli orari di punta (07:00-10:00 e 16:00-19:00) nei giorni feriali.

I DISAGI - Vista l’importanza dei lavori è lecito aspettarsi che le code e/o rallentamenti che si formeranno in tangenziale nord, potranno rifluire anche lungo la tangenziale sud e l’innesto dell’autostrada A32 Torino – Bardonecchia. Inoltre, nello stesso periodo sarà chiuso il ramo di ingresso in tangenziale dello svincolo della Statale 24 – Pianezza - Collegno in direzione sud (da Collegno verso Piacenza). Sarà possibile entrare in tangenziale in direzione sud percorrendo al S.P. 24 fino alla successiva rotatoria. Sul sito internet www.ativa.it della Società, verranno progressivamente aggiornate le informazioni relative ai cantieri presenti lungo la propria rete autostradale.