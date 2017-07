Cibo avariato, ristoratore torinese beccato con 40 chili di pesce fresco nel bagagliaio dell'auto

TORINO - Calamari surgelati, 39 chili di gamberoni e tranci interi di tonno fresco, ecco quanto ritrovato dagli agenti della polizia stradale di Torino nel bagagliaio di un'automobile. Il pesce veniva conservato in sacchetti di plastica sottili, che non garantivano la corretta temperatura, ed è stato perciò sequestrato dal personale sanitario dell'ASL della Città di Torino. Agli agenti che lo hanno fermato, il conducente ha raccontato di aver acquistato la merce per il suo ristorante.



PESCE - L'uomo è stato denunciato e la merce è stata sequestrata. Lo stesso provvedimento è stato applicato nei confronti di un secondo soggetto che trasportava 7,4 chili di pesce fresco nel bagagliaio, senza che fosse garantita la temperatura adatta per preservare l'integrità del prodotto. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito della campagna "Catena del Freddo" contro le violazioni delle regole sul trasporto di alimenti.