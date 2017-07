Torino, Shakespeare al castello del Borgo Medievale

TORINO – Venerdì 28 e sabato 29 luglio al Borgo Medievale in scena «Una serata al castello». Due personaggi secondari dell'Amleto si stanno recando sul luogo della tragedia, per la strada incontrano un attore, anch'egli sta andando al castello: i loro destini si incrociano. Rosencrantz e Guildenstern vengono elevati al rango di protagonisti di un dramma che entra ed esce dall'opera di Shakespeare. Al centro di un gioco più grande di loro, i protagonisti sono personaggi senza passato, che non esistevano prima che cominciasse l'opera, ma nascono con essa. Sono le vittime della Storia, del Caso e della Necessità, antieroi che scontano colpe altrui, le pedine di un Destino che sembra divertirsi alle loro spalle. Ma sono anche i perfetti interpreti della condizione umana, esseri che non sanno chi siano e dove stiano andando e che disperatamente cercano le ragioni e il senso del loro stesso esistere. «Shakespeare al castello» è uno spettacolo itinerante all'interno del Borgo, della durata di un'ora e dieci minuti circa. L'azione comincia all'imbrunire, una volta passati il ponte levatoio, prosegue nel salone del San Giorgio e termina, quand'è ormai notte, dinanzi alla Fontana del Melograno.

Attori e compagnie

Ariateatro/Itaca Teatro uno spettacolo di Marco Alotto con: Marco Alotto, Denis Fontanari, Christian Renzicchi. Itaca Teatro Nasce nel 2005 su una ipotesi di teatro che coinvolga in primo luogo i territori sui quali il teatro stesso nasce e si sviluppa, attraverso una progettualità artistica collegata alle esigenze, alla storia, alle problematiche esistenti sui territori coinvolti. Il pubblico a cui si rivolge sono i cittadini che non hanno consuetudine al teatro, né come fruitori né come soggetti attivi. Il loro coinvolgimento, all’interno di progetti istituzionali o meno, rappresenta il centro poetico ed artistico della nostra attività. Ariateatro: la compagnia nasce nel 2008 dalla necessità di indagare un linguaggio teatrale che sappia coniugare aspetti evocativi e divulgativi al tempo stesso. Nell’approfondimento delle tematiche che ci affascinano maggiormente, quelle più vicine alla scoperta della contraddizione, dell’emarginazione e del conflitto di una società. Abbiamo investigato in varie direzioni per raccontare l’animo umano, attraverso storie universali che affondano le radici nella letteratura, e narrazioni che sfiorano i nostri giorni e i territori che conosciamo.

Info e biglietti

Ingresso unico: 10 €, gratuito per bambini fino a 5 anni. Consigliata la prenotazione: info@itaca-teatro.it. Per maggiori informazioni: 338.2981516. Orario Borgo Medievale: dal lunedì alla domenica ore 9-20. Ingresso libero. Orario Rocca: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.15) Info: Borgo Medievale viale Virgilio 107, 011/443.17.01, borgomedievale@fondazionetorinomusei.it, www.borgomedievaletorino.it, Facebook Borgo Medievale Torino | Twitter borgomedievalet.