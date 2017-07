Malasosta, a Torino boom di multe: crescono le sanzioni ai parcheggiatori abusivi

TORINO - «Malasosta». Tutti ne hanno sentito parlare, qualche automobilista indisciplinato è stato sanzionato, ma come sono andati realmente i primi mesi di questa battaglia annunciata lo scorso novembre dalla sindaca Chiara Appendino? E come procede il contrasto all’attività dei parcheggiatori abusivi?

MALASOSTA - L’assessore con delega alle Politiche per la sicurezza, Roberto Finardi, ha confrontato i dati del 2016 con i dati dei primi sei mesi del 2017. A Torino, nel 2016, le sanzioni per sosta irregolare sono state 368.000, 11.370 per sosta in doppia fila. Nel 2017 questo numero potrebbe aumentare, se le proiezioni venissero confermate: fino a metà luglio 2017 le multe sono state 194.000, con 5500 sanzioni per la sosta in doppia fila e dalle 20 alle 40 sanzioni al giorno per infrazioni relative all’occupazione di posti per disabili. Insomma, numeri simili allo scorso anno ma se la linea dura dovesse essere mantenuta nei prossimi mesi le multe potrebbero anche crescere.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI - E i parcheggiatori abusivi, che ogni giorno prendono d’assalto alcune zone di Torino, in particolare gli ospedali? In questo caso sembra esserci stata una vera e propria inversione di tendenza. A dirlo sono i numeri: nel 2016, nelle tre macro zone individuate come critiche per la presenza di parcheggiatori abusivi, (ospedali, centro città, area di corso Regina Margherita) sono stati effettuati 2100 controlli. Quarantaquattro soggetti sono stati identificati mentre sono stati operati 21 sequestri. Bene, solo nei primi sei mesi di quest’anno, fino al 30 giugno 2017, i controlli sono stati 1100, 99 i soggetti identificati, 61 sequestri e anche un arresto. Insomma, dopo sei mesi il numero dei soggetti identificati e dei sequestri è già superiore. Un risultato possibile anche grazie ai carabinieri, a loro volta impegnati in questo tipo di attività.