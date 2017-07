A Lingotto sbarca l’Hilton Hotel: 142 camere extra lusso con vista mozzafiato, palestra ed elegante ristorante

TORINO - La crescita turistica di Torino poteva già far prendere lo sbarco di una delle più grandi catene alberghiere del mondo. E così è stato: a Lingotto presto non ci sarà più l’Nh Hotel ma nascerà il DoubleTree del gruppo Hilton, già pronto a regalare alla città una struttura di extra lusso grazie a una ristrutturazione da oltre un milione e mezzo di euro. L’accordo con la società Lingotto Hotels è già stato firmato e sarà realtà a partire dai prossimi mesi, ma la curiosità su ciò che diventerà è già molta.

142 CAMERE PER L’HILTON - Quella di Lingotto è una delle strutture alberghiere più in vista e più lussuose della città, tanto da ospitare spesso la Juventus, altre squadre di calcio di serie A durante l’anno e diversi vip. L’Nh Hotel comprende 142 camere, per la metà con spettacolari viste panoramiche sulle Alpi. «Torino è una destinazione unica che unisce alla perfezione l’anima turistica e quella business», ha detto in una nota ufficiale Patrick Fitzgibbon, senior vicepresident development Emea, di Hilton, «le Olimpiadi Invernali del 2006 hanno contribuito all’incremento di turisti nel capoluogo piemontese. Torino ha registrato, nel 2015, un incremento di oltre un decimo delle entrate nel settore del turismo, per noi quindi è un ottimo momento per fare il nostro ingresso nella città grazie all’accordo con Lingotto Hotels, un partner ben consolidato nell’area torinese».

ENTRO IL 2018 - Prima che sia fruibile ufficialmente il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, questo il nome scelto, si dovrà aspettare ancora qualche mese. Il processo di rebranding inizierà nelle prossime settimane, ma non si concluderà prima del 2018. In tutto questo periodo la struttura alberghiera rimarrà aperta con il marchio Nh, anche perché il contratto con la società spagnola si concluderà alla fine dell’anno. Con il nuovo brand non dovrebbero invece esserci stravolgimenti nello staff che rimarrà lo stesso di adesso.