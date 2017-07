Skyway Monte Bianco, un paradiso naturale lontano dal caos della città

MONTE BIANCO - Una sfida ingegneristica estrema a 3.500 metri di altezza, immersa fra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Si tratta della funivia Skyway Monte Bianco, una meraviglia tecnologica e ingegneristica, nonchè un vero orgoglio 100% made in Italy. Situate a Courmayeur in Valle d’Aosta, le nuove funivie sono infatti il modo più sensazionale di raggiungere la vetta (o quasi) del Monte Bianco. Sono gioielli di tecnologia e design che si distinguono per la massima aerodinamicità e sicurezza e per il movimento rotatorio a 360° durante tutto il percorso di salita. Inutile dire che, un viaggio in funivia permette di godere di una vista mozzafiato sul Gigante d’Europa e sulle vette circostanti come il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso.

SKYWAY - L’impianto, inaugurato a giugno 2015, è composto di tre stazioni: Courmayeur (1.300 m), il punto di partenza dove si trovano le biglietterie, i parcheggi e il bar; Pavillon du Mont Fréty (2.200 m), la stazione intermedia che offre diverse attrazioni come una cantina ad alta quota, 2 ristoranti, una sala conferenze e una speciale shopping area; Punta Helbronner (3.466 m) dove ammirare il Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza panoramica a 360°, trovare ristoro presso il bistrot e scoprire l’esposizione permanente di cristalli. La stazione di Punta Helbronner è anche il punto di partenza per percorsi alpinistici e fuori pista come quello del ghiacciaio del Toula, dei Marbrées, i 24 Km della Vallée Blanche, che conducono fino a Chamonix. Le quattro cabine, dalle linee sobrie e di forma semisferica, sono strutture panoramiche estremamente leggere che in soli 15 minuti di viaggio consentono di accedere ai 3.466 metri di Punta Helbronner.

ORARI E TARIFFE - Dalle 7.30 del mattino ogni 20 minuti parte una corsa della funivia. L'ultima salita è 16.20, e ultima discesa 16.30. Gli orari però subiscono delle variazioni a seconda del periodo dell'anno. Perciò è sempre preferibile conulatre il sito del Skyway Monte Bianco. La durata del tragitto fino in cima è di circa 15 minuti. Il biglietto semplice, da Courmayeur a Punta Helbronner costa 36 euro (solo andata), 48 euro (andata e ritorno). Il biglietto speciale per famiglie (2 adulti e due bambini tra gli 8 a i 13 anni) costa 140 euro, andata e ritorno. I piccoli fino ai sette anni viaggiano gratis accompagnati dai genitori.