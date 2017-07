Il pranzo si trasforma in tragedia: pensionata muore soffocata da un boccone di bistecca

BORGARO - Un normalissimo pranzo, trasformatosi in una tragedia surreale: Anna Schiavone, 76 anni, è deceduta al ristorante Arcade di via Lanzo 168, a Borgaro, soffocata da un boccone di carne. Il dramma è avvenuto davanti ai parenti della signora, che hanno provato a rianimarla guidati dai consigli telefonici del medico del 118, in attesa dell’arrivo dei soccorsi in sala.

I MANCATI SOCCORSI - L’ambulanza è arrivata sul posto poco dopo, ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare. Pochi minuti fatali, perché nonostante le manovre praticate dai soccorritori, Anna Schiavone è morta nello stesso posto in cui si era recata per consumare un pasto con i famigliari. Il medico dell’Asl To4 ha confermato il decesso per arresto cardiaco a causa di un’ostruzione delle vie aeree, pertanto non è stato necessario affidare il corpo alla Procura di Ivrea per un’autopsia.