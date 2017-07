Paura in Borgo Vittoria, incendio in alcune cantine: tragedia sfiorata e persone evacuate

TORINO - Attimi di paura ieri pomeriggio nel quartiere Borgo Vittoria: un incendio si è sviluppato in alcune cantine di una palazzina in via Saorgio 21, costringendo i vigili del fuoco a un intervento immediato. Diverse persone sono state evacuate dai loro appartamenti, altre sono rimaste leggermente intossicate.

I SOCCORSI - Avrebbe potuto essere una tragedia e così non è stato solo grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, presenti con cinque squadre. Domare le fiamme non è stato per niente semplice, anche a causa delle temperature elevatissime delle cantine. Una decina di persone sono state evacuate, tra cui due bambine. Alcune di loro sono state accompagnate in pronto soccorso per una lieve intossicazione. Per consentire ai pompieri di svolgere il loro lavoro, la strada è rimasta chiusa dagli agenti della polizia municipale. Dopo la paura, il respiro di sollievo: l’incendio è stato domato con non poca difficoltà.