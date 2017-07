Erba alta, in alcune zone della città è ancora un problema: al via interventi urgenti di sfalcio

TORINO - Alcune zone della città sono ancora invase dall’erba alta. Sembra impossibile perché lo sfalcio avrebbe dovuto partire settimane fa, ma sono tanti i torinesi che lamentano una situazione problematica proprio sotto casa loro. Per questo motivo, il Servizio Comunale Verde Pubblico, ha predisposto alcuni interventi urgenti che verranno eseguiti a partire da oggi, giovedì 27 luglio.

GLI INTERVENTI - Dove verranno eseguiti? Nella Circoscrizione 5. I primi interventi verranno realizzati in piazza Manno, lungo corso Cincinnato (da piazza Manno a corso Toscana e da via Valdellatorre a via Pianezza), nei comprensori E6 (strada Altessano e corsi Grosseto, Cincinnato, Sansovino, nell'area della cupola De Panis e nello spartitraffico alberato di via Fiesole), E15 (corso Cincinnato e via Valdellatorre), nel Giardino Cavallotti e in corso Cincinnato 115 (sede Polizia municipale). Si tratta di interventi non più procrastinabili, visto che l’erba ha raggiunto un’altezza davvero anomala, c’è chi racconta che abbia anche superato il metro. Dopo settimane d’attesa, il problema si avvia a una soluzione. Com’è invece la situazione vicino a casa vostra?