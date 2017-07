Segue e molesta l’ex durante una visita all’ospedale Molinette, arrestato

TORINO - Da tempo ormai era tormentata dall’ex. Negli ultimi giorni però la situazione è peggiorata ed è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri che sono riusciti a intervenire e a salvarla qualche ora dopo la denuncia. Il tutto è avvenuto in questa settimana: l’ultimo incontro prima di recarsi dai militari c’è stato in un parcheggio. La donna stava entrando in auto quando l’ex, un moldavo di 43 anni, si è avvicinato e la afferrata per un braccio tirandola fuori dall’abitacolo. «Qui dentro ci sono i suoi messaggi», ha detto l’uomo afferrando con violenza il cellulare di lei parlando di un presunto nuovo compagno.

LA DENUNCIA - Dopo l’episodio appena descritto la donna, 33 anni, si è decisa a rivolgersi ai carabinieri. A loro ha raccontato tutto, anche di essere entrata da un mesetto in un centro antiviolenza perché vittima di stalking. I militari hanno verbalizzato tutto e poi le hanno consigliato di andare alle Molinette, fare una visita visti i lividi sulle braccia e poi portare il referto in caserma.

MINACCIATA ALLE MOLINETTE - Passate diverse ore, non vedendo la donna tornare in caserma, i carabinieri si sono allarmati e hanno inviato una pattuglia alle Molinette. Non c’è stato nemmeno bisogno di entrare all’interno dell’ospedale per capire il motivo del ritardo: l’ex della donna era con lei nel parcheggio e gli animi non erano affatto rilassati. Il moldavo quarantatreenne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, rapina e lesioni personali. La donna ha raccontato che poco prima lui l’aveva seguita anche all’interno delle Molinette.