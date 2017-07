Furti di materiale prezioso e spaccio in fabbrica: in manette gli «operai infedeli»

TORINO - Furti, produzione e spaccio di droga. Non erano di certo tre operai modello i dipendenti della Powertrain di via Puglia smascherati dagli agenti del Commissariato Barriera Milano, dopo mesi di indagine. I tre sono stati rinviati a giudizio dopo che l'azienda aveva segnalato e denunciato alle forze dell'ordine una serie di ammanchi per un valore di circa 100.000 euro. A sparire nel nulla erano dei piccoli ma preziosissimi iniettori.

I FURTI - Le attenzioni dei poliziotti si sono subito concentrate su G.L., 33 anni e caporeparto dello stabilimento. Il dipendente disonesto, oltre a rubare il materiale alla propria azienda, aveva messo su un business piuttosto redditizio, un'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato, condotto in carcere e in un secondo momento ai domiciliari. Quando i poliziotti lo hanno fermato, smascherato dalle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere apposte dagli agenti all'interno della fabbrica, ha ammesso: «Volevo avere un vita più agiata». Evidentemente, i circa 1400 euro di stipendio mensile non erano all'altezza dello standard di vita auspicato. Gli altri due complici sono stati indagati a piede libero.

IL MODUS OPERANDI - Il modus operandi utilizzato dagli operai infedeli era il seguente: dopo aver nascosto gli iniettori in macchine di produzione ferme, li mettevano in zainetti e marsupi e li portavano fuori dall'azienda eludendo i controlli all'uscita. Per smascherare la serie di furti è stata vitale la collaborazione tra la polizia e la sicurezza interna dell'azienda. Per quanto riguarda lo spaccio, il caporeparto occultava la droga in macchinari di lavorazione in uso a lui esclusivo e, dopo averla lavorata, la vendeva ai suoi colleghi. Un business piuttosto redditizio, capace di fruttargli 50.000 euro in quattro anni, come annotato dal quadernino in cui era solito segnare clienti e guadagni. A casa dell'uomo sono stati ritrovati 8'000 euro in contanti, oggetti atti a offendere e anche in azienda sono stati rinvenuti 650 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

