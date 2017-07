Tratta di essere umani con base a Torino, donne costrette a prostituirsi per pagare il debito ai trafficanti 

NUORO - Era a Torino il quartiere generale di un traffico di esseri umani smantellato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Sette le persone arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Nuoro per immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Un ruolo cardine di tutta l'operazione criminosa era svolto da un Money Transfert di Torino, utilizzato come centro di raccolta e smistamento del denaro sporco, riutilizzato in parte per pagare i trafficanti di uomini e per altre attività illecite collaterali.



TORINO - Sotto la Mole vivevano due sorelle, soprannominate Precious eJuliet, che tenevano le file della tratta, facendo da tramite tra i trafficanti in Libia e Nigeria e gli altri loro connazionali in Italia e in vari Paesi dell'Europa tra cui Austria, Francia, Belgio, Bulgaria, Germania, Inghilterra. Le donne venivano reclutate in Nigeria con l'inganno di una falsa promessa di lavoro, per poi essere rinchiuse in campi intorno alla città di Sebah in Libia, dove restavano anche per mesi, tra abusi e violenze di vario tipo. Dopodiché le sfortunate venivano imbarcate su mezzi di fortuna per raggiungere l'Italia. Molte di loro morivano durante la traversata.

ITALIA - Una volta raggiunte le coste italiane le "prigioniere" venivano fatte scappare dai centri di accoglienza che le prendevano in custodia, per poi raggiungere l'appartamento delle due sorelle a Torino. Pare inoltre che i trafficanti sottoponessero le donne a una sorta di rito voodoo in cui le minacciavano di fare del male ai loro cari. Le donne per liberarsi da questa schiavitù dovevano pagare ai trafficanti un debito che si aggirava intorno ai 30.000 euro a persona ed erano perciò costrette a prostituirsi fino al completo pagamento del loro debito con i loro trafficanti. I proventi venivano poi trasferiti in Nigeria attraverso un sistema di corrieri che occultavano il denaro in vari modi fino a che il bottino non raggiungeva le casse dei conti correnti nigeriani.