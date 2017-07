Torino, il GruVillage Festival chiude con «La Notte della Taranta»

TORINO - Sabato 29 luglio si conclude il GruVillage, la rassegna organizzata nell’Arena all’aperto di Shopville Le Gru, che anche quest’anno si consolida come uno degli spazi con la migliore programmazione dal vivo dell’estate. 13 concerti che hanno registrato un grande successo di pubblico e che hanno visto esibirsi il meglio della musica nazionale e internazionale.Un grande evento gratuito chiuderà in bellezza, la dodicesima edizione del Festival. Una festa ispirata alla Taranta e alla musica popolare salentina, dedicata a tutte le famiglie, agli appassionati del genere, agli spettatori del GruVillage e a chi voglia divertirsi in una calda serata estiva. Ecco il programma della festa: alle 18 apriranno i cancelli dell’arena e i punti ristoro. Fra le 18 e le 19 Kids Pizzica Lab: si inizia con i laboratori di pizzica salentina a cura della compagnia torinese La Paranza del Geco: un'insegnante, accompagnata da due tamburellisti, mostrerà ai bambini come danzare e divertirsi. Fra le 19 e le 20 Pizzica Lab per tutti.

Gli spettacoli

Alle 20.30 via alla prima esibizione live sul palco del GruVillage vedrà come protagonisti Simone Campa & La Paranza del Greco, una delle più importanti compagnie attive nella rappresentazione e nella salvaguardia delle tradizioni della musica popolare dell’Italia del sud, composta da numerosi musicisti, cantanti, percussionisti, danzatori, performer e artisti di strada. Lo spettacolo ricreerà l’atmosfera di una festa popolare coniugando il valore culturale della ricerca e della riproposta all’energia e alla forza dinamica di una performance di alto valore artistico. Alle 22.30 salirà sul palco Antonio Amato, uno dei più apprezzati custodi della tradizione salentina, voce storica della Notte della Taranta accompagnato dal suo Ensemble. L'Antonio Amato Ensemble nasce nel 2000 da un progetto che prevedeva l’accostamento della musica popolare salentina a quella classica. Nel corso degli anni questo progetto si è arricchito, concependo la musica come comunicazione, inserendo nei brani ritmi e arrangiamenti che fanno pensare alla tradizione, a quelle sensazioni che si manifestano attraverso il corpo e lo spirito. Fanno parte del gruppo, oltre Antonio Amato (voce), Armando Ciardo (viola e violino), Salvatore Minutello (violoncello e basso) e Valerio Rizzello (oboe, fisarmonica e tastiere).

I prodotti tipici

Durante la festa, oltre alle consuete proposte dei due cocktail bar e della paninoteca del GruVillage, non mancheranno deliziosi menù a base di prodotti enogastronomici pugliesi: vino Salentino, frise con pomodoro e condimenti, panini tipici con vitello e polpette. La festa è completamente gratuita con accesso regolato, mantenendo sempre il rispetto della capienza massima consentita, inizierà alle 18 e durerà fino a notte inoltrata, alle 2, nel segno del divertimento e della voglia di festeggiare un’altra grande edizione di GruVillage.