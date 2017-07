Grandissimo successo per il GruVillage 2017, ospiti internazionali e numeri da record

GRUGLIASCO - La stagione del GruVillage 2017 giunge al termine ed è il momento di tirare le somme. Cosa rende questo grande evento rivolto a tutti un successo sempre crescente di anno in anno? Prima di parlare dei numeri da record registrati durante i 13 concerti a pagamento che hanno animato l'estate di Grugliasco da giugno fino a oggi, ricordiamo che la festa conclusiva della rassegna, in programma sabato 29 luglio, sarà ispirata alla Taranta e alla tradizione popolare salentina.

SUCCESSO - Il Festival ha inaugurato il 19 giugno facendo, è proprio il caso di dirlo, il botto. Tutto esaurito per Jax e Fedez: il duo milanese ha iniziato il tour estivo proprio dall’Arena di Grugliasco con una platea gremitissima che si è alzata in coro per il loro intero repertorio. Grande successo di pubblico, con almeno 4000 spettatori, anche per Francesco Gabbani, Alvaro Soler, Fiorella Mannoia e LP. L’Occidentali’s Karma di Gabbani ha fatto ballare la folla e ha ribadito la sua verve ironica e provocatoria; Soler, ha inaugurato il suo tour italiano proprio al GruVillage dimostrando di essere solo un volto televisivo, ma un’artista a tutto tondo. Fiorella Mannoia poi ha commosso ed emozionato la platea regalandole ciò per cui è apprezzata da anni: canzone d’autore, impegno civile e interpretazione superba. Si è svolto invece all’insegna del grande pop internazionale contemporaneo il concerto di LP, una delle grandi rivelazioni dell’ultima stagione musicale.

CONCERTI -. Fino a 3500 persone in platea anche per Benji e Fede, Nek e Bastille, Jess Glynne e Clean Bandit. I Bastille hanno elettrizzato l’Arena con una delle esibizioni più energiche del Festival, guidati dall’incontenibile frontman Dan Smith che ha attraversato più volte l’Arena durante il concerto. Jess Glynne, accompagnata da una mega band, ha stupito con la sua voce e la sua grinta. Una serata tutta dance invece quella dei Clean Bandit. Autentica sorpresa del Festival, l’austriaco Parov Stelar. L’imponente show dei Queen at the Opera ha visto la partecipazione di 40 fra musicisti e cantanti contemporaneamente sul palco impegnati in un omaggio tanto fedele quanto creativo alla storica band britannica. Qualità elevata anche per il concerto di Chick Corea e Bela Fleck due icone del jazz mondiale. A chiudere la galleria degli artisti passati per il GruVillage 2017 non si può non citare PixelPancho, considerato uno dei più grandi interpreti della street art internazionale.

BIGLIETTI - Durante i suoi 13 concerti a pagamento il GruVillage 2017 ha superato i 40.000 spettatori. La maggior parte dei biglietti è stata venduta a Torino e Provincia, il 65% (fra questi, 11.100 circa presso la biglietteria nella Piazza Nord di Le Gru). Alle prevendite si aggiungono le vendite fatte al botteghino del Festival, la sera stessa dei concerti: in media, i biglietti acquistati in prevendita per ogni data hanno avuto un incremento del 10%. E così GruVillage continua la sua crescita: aumentando l’investimento per le scelte artistiche, la comunicazione e i costi di produzione.

SICUREZZA - Il Festival, da sempre particolarmente sensibile sui temi della sicurezza, anche quest'anno non ha deluso le aspettative: 3 km di transenne per recintare i parcheggi e gestire i controlli ai 4 varchi di entrata; oltre 18.000 kg di cemento dei new jersey utilizzati come barriere antisfondamento e 48 steward per garantire accoglienza e sicurezza ogni sera. A questo si aggiungono ben 10 metal detector a sera e 14 persone addette al primo soccorso sanitario con autoambulanza e 16 all’antincendio per ogni data. Prezioso anche l'aiuto delle forze dell’ordine, compresi 2 fantastici cani. Non resta dunque che dare agli amanti del Festival appuntamento per l'anno prossimo, con nuovi grandi nomi della musica internazionale.