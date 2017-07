Grugliasco, al Teatro Le Serre lo spettacolo «Slapstick Sonata»

GRUGLIASCO - Venerdì 28 e sabato 29 luglio alle 21.30 al Teatro Le Serre si chiude alla grande la 16ma edizione del Festival Internazionale Sul Filo del Circo con la prima nazionale dello spettacolo «Slapstick Sonata» della compagnia ceca Cirk La Putyka, una delle più significative realtà dell’Europa orientale nell’ambito del circo contemporaneo. Lo spettacolo è ambientato a Praga, in un oscuro magazzino. Il turno di notte si esaurisce nella routine di una nottata che appare una come tutte le altre. Ma non tutto è come sembra. Lentamente, questo gruppo di lavoratori notturni esce dalla routine quotidiana, tramutando la loro grigia esistenza in una vibrante e gloriosa esplosione di colori, umori, movimento, nonsense e teatro fisico. Grattando la superficie, chi lo sa cosa si trova? Guarda cosa succede durante la notte e unisciti alle migliaia di persone che hanno esultato mentre questi personaggi hanno trovato la gioia nel più improbabile dei luoghi. Costruito sulle musiche di Mozart, Handel, Shostakovich e altri, Slapstick Sonata è una pièce sorprendente e poetica di teatro fisico senza testo o parole. La poesia visuale incontra la commedia fisica con una buona componente di circo contemporaneo e il turno di notte non sarà mai più lo stesso grazie a mirabolanti propulsioni alla bascula coreana e ad evoluzioni acrobatiche straordinarie.

Gli artisti

Il Cyrk La Putyka di Praga è una delle compagnie di teatro fisico più sperimentali d’Europa. Il collettivo riunisce un versatile cast di danzatori, attori, mimi, commedianti e ha girato in tutta l’Europa dell’Est così come in Francia, Germania, Regno Unito, Scandinavia e in Australia. Lo spettacolo, in coproduzione con la compagnia finlandese Circo Aereo, è diretto da Maksim Komaro, forse il principale punto di riferimento delle arti circensi in Finlandia. Oltre alle sue doti in qualità di artista e regista di circo, ha lavorato in tutto il mondo come formatore di discipline circensi. Komaro è molto attivo nello sviluppo e nel sostegno della scena contemporanea finlandese, con particolare attenzione al circo e ha fondato diverse strutture, quali Cirko - Centre for New Circus e il Finnish Circus Information Centre, diversi festival e incubatori di attività emergenti e giovane creatività nelle arti del circo. Ha vinto un premio quinquennale dal Governo Finlandese come primo rappresentante delle arti del circo nel 2003 e poi ancora nel 2008. Regia Maksim Komaro con Jiří Weissmann, Anna Schmidtmajerová, Vojtěch Fülep, Michal Boltnar, Daniel Komarov, Šárka Bočková. Supervisione acrobatica: Janne Rosen. Costumi, make-up: Kristina Záveská, Lighting design: Juho Rahijärvi. Sound design: Tuomas Norvio.

Info e biglietti

Intero 10 €; ridotto 8 €. La Biglietteria è aperta da Lunedì a Venerdì (10.00-13.00 e 16.00-19.00) e sabato (10.00-13.00) presso la Biglietteria di Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e dalle ore 19.30 nelle serate di spettacolo. È consigliata la prenotazione ai numeri di telefono 011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail all’indirizzo biglietteria@sulfilodelcirco.com. La prenotazione non dà diritto all’assegnazione del posto, i posti vengono assegnati solo al momento effettivo dell’acquisto del biglietto ed è necessario ritirare i biglietti riservati entro le 21.00 della sera dello spettacolo. Successivamente, in caso di grande affluenza saranno rimessi in vendita.

Gli eventi collaterali

Venerdì 28 luglio dopo lo spettacolo (intorno alle 22.30) la compagnia Viartisti, nell’ambito della mini rassegna Con Viartisti nel Parco (tre serate a ingresso libero all’insegna dell’arte del monologo e della leggerezza delle parole e dei personaggi che si alternano sulla scena.) presenta due monologhi: «Il canarino blu Lo sfratto», e a seguire «La neve sopra Avellino Essere pronti è tutto». Nati da un linguaggio visivo (opere di Richard Tuschman e Edward Hopper), i testi sono accomunati dall’essere sospesi, senza una vera conclusione che non risieda nella fantasia dello spettatore; testi dove «tutto può capitare». Proprio come a teatro. Biglietti in vendita on line su Vivaticket. Informazioni e prenotazioni: 011.0714488, 327.7423350, info@sulfilodelcirco.com, www.sulfilodelcirco.com.