A Torino il tour «La notte oscura: eresie tra riti magici»

TORINO – Un tour guidato e animato con tematiche da brividi: eresie, roghi, forche, cimiteri, tribunali dell'inquisizione, stregonerie. Saranno questi i temi della vista nel cuore di Torino più inquietante, sconvolgente, spaventosa e scioccante in programma venerdì 28 luglio. La particolarità del tour è che avrà una animazione stregata. Ecco cosa vi attende: si andrà alla scoperta dei luoghi infestati di Torino con una guida «stregone», si visiteranno i luoghi di pubblica esecuzione e si indagherà sl mistero che si cela dietro la Casa del Boia ed in fine si visiteranno luoghi al di fuori dei percorsi canonici turistici legati all'antica inquisizione. Il tour si svolgerà a a piedi e in esterno e durerà due ore circa. La guida saprà ammaliare mentre accompagnerà i visitatori nei luoghi di esecuzione svelando molti segreti e molte cose inquietanti facendo conoscere in modo approfondito le origini delle facciate storiche dell'architettura più misteriosa di Torino.



Info e biglietti

L'incontro è previsto davanti alla chiesa di San Domenico, in Via San Domenico 0 alle 21.10. Partenza Tour alle 21:30. Costi Tour: intero € 15; ridotto € 10 (6 - 11 anni), gratuito (1-5 anni), Carta Musei € 13,50. Il tour si concluderà alle 23.30 circa, in via Barbaroux fronte Chiesa della Misericordia. E' necessaria la prenotazione telefonica o via mail. Per informazioni e prenotazioni: segreteria Barburin 011 853670, 348 7643915/916, turismo@barburin.com, www.barburin.com.