Settimo Torinese, via al Turin Summer Festival

SETTIMO TORINESE - Musica, Dj Set, Food, Cocktail, Sport, Seminari e tanta bella gente vi aspettano lunedì 31 Luglio nella location del Turin Wake Park di via Mezzi Po. Ecco il ricco programma del Turin Summer Festival: alle 11 apertura con i seminari: Aque - Spirito Italiano a cura di Salvatore Romano, Farmily Spirits a cura Andrea Dracos e Francesco Bonazzi, Mezcales de Leyenda a cura di Marco Giuridio, Antopologia Liquida a cura del dott. Davide Terenzio Pinto.

A seguire la finale della cocktail competition Amaro Zeroundici. Spazio allo sport con il torneo di beach volley alcolico, wake board, sleek line, ping pong, calcetto ed altro ancora. Accompagneranno l'evento musicalmente i Be The Wolf e il Dj Set per tutta la giornata. Non mancherà l'angolo food and beverage con hamburger e alternative vegetariane preposte da 6C ed ancora beer Ppoint, spritz point, Tiki Point, T+Point, Amaro Zeroundici point, Pulp CocktailBar point, evHoo Point, Inside Torino Point, Albergian Point, San Pellegrino Point, Schweppes Point.

Le attività collaterali

Durant la giornata potrete anche visitare stand e ammirare la professionalità di: Barber's Point a cura di UniKo Showroom, Writer Point a cura di Mr.DEEPP e Tattoo Point a cura di Andrea Slow e molto altro ancora. Per informazioni contattare la pagina Turin Summer Festival. Costo dell'evento: 25€ comprensivo di: tessera, live, sport, drink, food; 15€ comprensivo di: live, sport, drink, food (per chi ha gia la tessera); 10€ ingresso solo live.