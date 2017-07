Si masturba in auto in pieno pomeriggio di fronte alla scuola media, denunciato un 24enne

NICHELINO - Si è parcheggiato con il suo autocarro di fronte alla scuola media Manzoni di via Moncenisio in pieno pomeriggio e ha iniziato a masturbarsi riprendendosi con il cellulare incurante del fatto che nella via vi fossero alcune ragazzine minorenni che, nonostante la scuola sia finita, continuano a utilizzare la struttura come abituale ritrovo, e quindi avrebbero potuto vedere la scena. Il fatto non è però sfuggito ad alcuni passanti adulti che hanno subito allertato la polizia municipale di Nichelino e fornito elementi utili e circostanziati sull’episodio, sul veicolo e sul suo guidatore.

LA DENUNCIA - Quando la polizia municipale è intervenuta in via Moncenisio l’autocarro era già andato via, ma nel giro di qualche giorno l’autore del reato è stato individuato. Si tratta di un artigiano di 24 anni residente a Nichelino. Rintracciato, è stato convocato al comando dei vigili e, messo di fronte al fatto compiuto, ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico frequentato da minorenni.