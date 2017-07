Torino, Al ToDays Festival verrà presentato «Io sono la musica che ascolto»

TORINO - Sabato 26 agosto, dalle 14 alle 18 presso la Galleria d'Arte Gagliardi e Domke in via Cervino 16, all'interno di Tolab, Reset Festival anticipa la sua nona edizione presentando in occasione di ToDays Festival 2017 l’innovativo progetto di geo-localizzazione musicale «Io sono la musica che ascolto», un progetto sull’imprenditoria culturale e le connessioni tra le arti. Questo progetto è rivolto a tutti coloro che si nutrono quotidianamente dei suoni della città e desiderano scegliere, conoscere, toccare la musica e portarla con sé. La musica è ovunque: nelle mani, nelle orecchie, in tasca, sul palco, nelle cantine, dietro le quinte, sotto le immagini, nei ricordi, in una stazione ferroviaria, sul tram, al mercato, a lavoro, nel traffico, sull’erba, in piazza, in teatro, a casa, è nell’aria.

ToLab è il progetto dedicato alla formazione e all'innovazione realizzato da ToDays festival. Si svolgerà durante il festival dal 25 al 27 agosto , presso la Galleria d'arte Gagliardi e Domke e, per la prima volta in questa terza edizione, anche presso Arca Studios situati all’interno dei Docks Dora, studi di produzione dove il mondo professionale della comunicazione e del co-working è connesso con il mondo artistico delle arti performative. La partecipazione è gratuita.