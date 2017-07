Tari, buone notizie per le famiglie a basso reddito: previste agevolazioni fino al 40%

TORINO - Il Comune di Torino viene incontro alle famiglie a basso reddito. Si può riassumere così l’accordo siglato nella giornata di ieri tra l’amministrazione torinese e le principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil che conferma le agevolazioni sul pagamento della tassa raccolta rifiuti del 2017. La Tari, per intenderci. L’accordo definisce percentuali e scaglioni di reddito su cui applicare le agevolazioni, capaci di variare dal 15% al 40%.

LE AGEVOLAZIONI - Le riduzioni del 40% verranno applicate per i redditi Isee fino a 13mila euro, quelle del 25% per i redditi fino a 17mila euro e quelle del 15% per quelli fino a 24mila euro. Vi è poi un’ulteriore riduzione, quella del 10%, riservata ai nuclei con più di quattro persone e residenti n alloggi con una superficie non superiore agli 80 metri quadri. Marco Giusta e Sergio Rolando, assessori alle Politiche per le Famiglie e al Bilancio, spiegano: «Si tratta di agevolazioni destinate a quella fascia di popolazione cittadina sulla quale gli effetti della crisi economica e occupazionale si fanno ancora sentire forti e per il cui finanziamento l’Amministrazione comunale ha destinato 3,2 milioni di euro del proprio bilancio, cifra che potrebbe salire se le risorse messe a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare la domanda. Con l’accordo firmato oggi con le organizzazioni sindacali, abbiamo confermato una misura di sostegno alle famiglie meno abbienti».

LE SCADENZE - Capitolo scadenze: il saldo Tari per le utenze domestiche dovrà essere versato entro lunedì 11 dicembre. Le famiglie verranno informate tramite una lettera in cui verrà riportata la cifra esatta che terrà conto delle agevolazioni Isee. Per il pagamento sarà sufficiente recarsi in qualunque sportello bancario, postale o farlo per via telematica utilizzando i modelli F24 precompilati, allegati alla lettera di avviso che arriverà a casa. Per maggiori informazioni i cittadini possono consultare il sito web della Città di Torino alla pagina www.comune.torino.it/tasse/iuc/ , rivolgersi direttamente agli sportelli della Divisione Catasto e Tributi di corso Racconigi 49, al piano terreno (aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30), telefonare al numero 011.01124853 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13), oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica tributi@cert.comune.torino.it.