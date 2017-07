Nuovi cantieri stradali in città, l'elenco delle strade chiuse ad agosto

TORINO - Sono numerosi i cantieri che, fin da questi giorni e per tutto il mese di agosto (in alcuni casi fino a settembre), interessano le strade torinesi. Si approfitta della chiusura delle scuole e del minor traffico dato dalle vacanze estive per programmare la calendarizzazione dei lavori stradali che comunque hanno un forte impatto sui torinesi che restano in città. Per limitare al massimo i disagi, dal Comune di Torino rendono noto l’ elenco dei cantieri principali:

- Corso Duca degli Abruzzi, sarà chiuso al traffico fino al 4 agosto in entrambe le direzioni, da corso Einaudi a largo Orbassano, per l’effettuazione di lavori di manutenzione stradale. I veicoli vengono convogliati sulle corsie riservate al trasporto pubblico e sui controviali. Di conseguenza sono chiusi gli attraversamenti delle vie Colombo, Caboto e Fratelli Carle.

- Corso Cairoli, dal 31 luglio, e sempre fino al 4 agosto, chiusura parziale al traffico, ancora per il rifacimento del manto stradale, da via Giolitti a corso Vittorio Emanuele II. Non sarà pertanto possibile percorrere la carreggiata ovest e tutti i veicoli, inclusi i mezzi della linea Star, verranno deviati sul controviale. Il traffico sulla carreggiata est verrà parzializzato e le linee che transitano sul corso saranno soppresse. Chiusi gli attraversamenti delle vie Dei Mille e Mazzini.

- Il sottopasso Lingotto è chiuso al traffico dallo scorso 14 luglio, e lo sarà fino al 15 settembre, per permettere la realizzazione del tunnel di collegamento che dal sottopasso del Lingotto collegherà il nuovo quartiere dell'Avio-Oval, del centro fieristico e congressi di Lingotto, e l'area parcheggi del grattacielo. La durata totale dei lavori stimata in circa 24 mesi, nel corso dei quali saranno programmate altre chiusure parziali e il traffico verrà spostato sulle carreggiate libere dal cantiere con una corsia per senso i marcia.

- Corso Galileo Ferraris, la carreggiata est in direzione del centro città è chiusa dallo scorso 24 luglio, e lo sarà fino all’11 agosto, per consentire la realizzazione degli incroci rialzati e delle asfaltature nel tratto tra via Cernaia e corso Matteotti.

- Via XX Settembre, tra il 31 luglio al 11 agosto 2017, sarà chiusa al traffico (e le linee dei mezzi pubblici saranno deviate) nel tratto tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, per lavori di rifacimento della pavimentazione della sede tranviaria da parte di GTT.

- Via Accademia Albertina sarà chiusa per i lavori di pavimentazione della sede tranviaria da parte di GTT, dal 21 agosto all’8 settembre 2017, nel tratto tra piazza Carlo Emanuele II e corso Vittorio Emanuele II, con conseguente deviazione delle linee dei mezzi pubblici.

- Via Pietro Micca all’ incrocio con via Bertola lavori di sistemazione pavimentazione lapidea dal 20 luglio al 11 agosto, a cura di Gtt.

- Via Monferrato, il 28 agosto è in programma l’avvio del lavori di riqualificazione della via. I lavori che saranno eseguiti per tratti successivi di volta in volta completati, in modo da ridurre progressivamente l’area di cantiere, termineranno nel giugno del 2018.

- Strada Traforo del Pino sarà chiusa il 3 e il 9 agosto, dalle ore 9.00 alle 17.00 per i lavori di rinforzo strutturale dei viadotti. Dopo il 10 agosto, nel tratto compreso tra Sassi e la prima rotonda di Pino Torinese dopo la galleria, la circolazione continuerà a essere vietata ai mezzi pesanti superiori ai 35 q, mentre le auto potranno procedere a senso unico alternato, regolato da semaforo.

- Piazza Cattaneo, proseguiranno fino al 15 settembre (sono partiti lo scorso 17 giugno) in i lavori per la posa di tubazioni da parte di SNAM con chiusura delle carreggiate centrali di corso Orbassano e traffico deviato.

- Piazza Carlo Emanuele II, inizieranno il 29 agosto e dureranno fino all’8 settembre i lavori di sistemazione dei masselli nella sede dei binari.