Incidente nel centro di Rivoli, caos per un veicolo ribaltato in via le Partigiani

RIVOLI - Caos nella serata di ieri a Rivoli per il ribaltamento di un’auto, una Fiat 500, in pieno centro. L’incidente è avvenuto in viale Partigiani in prossimità dell’incrocio con corso Susa. Nonostante lo spavento e il tonfo, non si sono registrate persone ferite ma solo danni materiali. Il traffico invece è rimasto bloccato fino a quando la vettura è stata portata via da un carroattrezzi.