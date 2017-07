Temperature asfissianti nel nuovo parcheggio di Porta Nuova, automobilisti in rivolta

TORINO - Nessun impianto di ventilazione e nessun sistema di aria condizionata, questo lo stato di fatto in cui verte il nuovissimo parcheggio interrato adiacente alla stazione di Torino Porta Nuova. Risultato? I coraggiosi automobilisti che, in queste calde giornate d'estate, decidono di usufruire del parcheggio, devono fare i conti con un caldo soffocante e con temperature da record.

CALDO - Un parcheggio d'avanguardia architettonica quello posto tra via Sacchi e corso Vittorio Emanuele, non c'è dubbio, luccicante e splendente nella sua architettura moderna e destinato a riqualificare l'area sovrastante, eppure, è inutile negarlo, lì sotto fa un caldo mostruoso. Il momento peggiore per gli automobilisti è quando si arriva a pagare il biglietto: nei box di vetro dove sono poste le casse apposite per effettuare il pagamento si crea un effetto serra che alza la temperatura in maniera esponenziale. Per non parlare poi dei riflessi dei raggi solari che si riflettono inevitabilmente sul display delle casse, rendendo l'operazione di pagamento tutt'altro che semplice.

SICUREZZA - La struttura tuttavia brilla per altri meriti: inaugurata lo scorso anno su investimento delle Grandi Stazioni Rail, il parcheggio di Porta Nuova è, senza dubbio, uno dei più sicuri dell'intera città. Dispone di ben 46 telecamere di sicurezza, tutte collegate direttamente con la centrale delle forze dell'ordine. Viene solo da domandarsi se, con gli 11 milioni di euro, investiti dalla Rail a favore dell'opera, non fosse possibile avere un occhio di riguardo in più per gli aspetti pratici legati al caldo.