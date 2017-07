Torino, al Birrificio Metzger il convegno «Percorsi Psichedelici: allucinogeni, culture e società»

TORINO – Al Birrificio Metzger Centro di Cultura Contemporanea dal 24 al 26 agosto si terrà il convegno «Percorsi Psichedelici: Allucinogeni, Culture e Società». Scopo del tradizionale convegno annuale della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza è quello di offrire spunti di riflessione sul rapporto tra le «droghe sacre» e l’uomo nella loro reciproca influenza, partendo da vari contesti ed esperienze, sia antiche che contemporanee ed è anche un’occasione, a quasi trent’anni dalla nascita di Sissc, di ripercorrere le acquisizioni della Ricerca negli ultimi decenni. Ecco il programma completo: giovedì 24 agosto, «C’era una volta», alle 14: Francesco Perricelli - Il miele della conoscenza. Nuove ipotesi sulla pratica dei «Misteria», alle 14.45: Gilberto Camilla - allucinogeni nell’antica Grecia. Nuove acquisizioni: il culto di Trofonio, alle 16: Maurizio Nocera - I laurieddhu e il culto della papagna nel Salento, alle16.45: Coffee break, alle 17: Fulvia Cariglia - La grandezza della Piccola Morte. Il culto dell’iboga, alle 17.45: Matteo Guarnaccia - Il Movimento Psichedelico in Italia: Ricordi e riflessioni, alle 18.30: Chiusura dei lavori. Alle 21.30: Luca Colella in concerto - Storie dell’altra guancia: contadini, monaci, dame ombrose, migranti, sono i protagonisti del percorso musicale di Luca Colella che si insedia in una eredità difficile da sostenere e a maggior ragione da migliorare, l’eredità di Fabrizio De Andrè. Nato e cresciuto sulle note dell’indimenticabile cantautore genovese, egli ha voluto compiere l’arduo progetto dell’attualizzazione di una musica d’autore densa, poetica, che affonda le radici in contesti di una genuinità eccelsa e purtroppo preclusa dall’intessere cantautorale odierno.



Il secondo giorno di incontri

Venerdì 25 agosto, «Ma c’è ancora…». Alle 14: Fulvio Gosso - dispositivo e società monofasiche. Riflessioni politiche sugli Snoc, alle 15.15: Elisa Bertero - Mdma. Meccanismi d'azione e nuovi approcci terapeutici, alle 16: Paolo Sollecito - trent’anni di trance e sguardi psichedelici. Una narrazione, alle 16.45: Coffee break, alle 17: Bruno Severi - Un mito moderno: le cose che «si vedono» e «si sentono» con l’ayahuasca, alle 17.45: Gianni Suffia - Cosa è rimasto della Salvia divinorum, dopo la legalità e il proibizionismo? Alle 18.45: chiusura dei lavori, alle 21.30: dopo cena con i Relatori. Quattro chiacchiere tra amici.

Sabato 26 agosto alle 15: comunicazioni, Antonello Colimberti - stati modificati di coscienza e filosofia interculturale,Gilberto Camilla - Disturbi etnici, droghe e terrorismo, Giorgio Mercenaro - Appunti per una biopolitica dell'ayahuasca, Elisa Fusi - Per un progetto di salvaguardia etnobotanica. Una esperienza presso una comunità maya. Alle 19 conclusione dei lavori. Alle 21.30: SciamaniKa propone Il Viaggio Sonoro Arcaico. Meditazione guidata, accompagnati dalle profonde vibrazioni delle Campane Tibetane Armoniche, dei Gongs rituali, del tamburo sciamanico e di altre sonorità dal Sud America, Africa e Asia per espandere la nostra coscienza e sentirci parte del Tutto che ci contiene. Conduce Roberto Clementi, durata circa 1 ora e 30 minuti - si consiglia di portare materassino personale ed indossare abiti comodi.



Informazioni e iscrizioni

L’iscrizione ai tre giorni del Convegno è di 50 euro (€ 20 per i Soci Sissc) e comprende i seminari di studio pomeridiani e gli eventi serali. Non comprende i pasti e i pernottamenti negli alberghi, pensioni o campeggi, che sono a carico dei Partecipanti. La prenotazione è caldamente raccomandata, con mail o telefonata. Segreteria convegno: Gilberto Camilla 333 4985092, camilla.gil@libero.it, Fulvio Gosso 0121-501765, ossog@libero.it. Alessandro Novazio 329 6544233. Sito SISSC: https://sites.google.com/site/sisscaltrove/, sisscaltrove@gmail.com.