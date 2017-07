Arriva la settimana più calda dell’estate, da domani a Torino termometri vicini ai 40 gradi

TORINO - «Le condizioni del tempo rimarranno debolmente perturbate», a dirlo è l’Arpa parlando delle previsioni per oggi, domenica 30 luglio, dopo alcune ore di maltempo che hanno interessato tutta la regione dal pomeriggio di ieri. La pioggia e le forti raffiche di vento però torneranno a essere un ricordo già da domani. Torna l’anticiclone africano che si porta dietro un caldo da record. calda dell’estate.

TERMOMETRO SUI 40 GRADI - Da mercoledì in poi in tutta la regione sono previste temperature più alte rispetto a quanto ci ha regalato l’estate fino a oggi. L’ondata da caldo coinvolgerà buona parte d’Italia con i termometri che in alcuni casi supereranno i 40 gradi e Torino non sarà molto da meno. Nonostante sia presto per una previsione precisa, gli esperti dicono che ci saranno da 2 a 4 gradi centigradi in più rispetto all’ultimo periodo, con oscillazioni da un minimo di 34-35 °C a 37-38 °C.

LE CALDE NOTTI - Se di giorno il sole e il caldo faranno da padroni, la notte la temperatura non scenderà sotto i 20 gradi, con punte da 23-24 °C. Sono comunque previste precipitazioni limitate che aiuteranno a rendere più sopportabile la temperatura per chi resta in città.