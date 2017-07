Incidente mortale nella notte, in tangenziale perde la vita una donna contro il guard rail

NICHELINO - Elena Pistarini, 53 anni residente ad Alessandria, è morta nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Sud di Torino tra Stupinigi e Drosso. La donna stava viaggiando con il compagno in direzione della Savona-Piacenza quando, intorno alle 2.30 di notte, si è schiantata con la sua Fiat Grande Punto contro un Porsche Cayman condotta da un trentunenne di Leinì. La vettura di Elena Pistarini è sbandata ed è finita contro il guard rail non lasciando speranze alla cinquantatreenne. Quando i soccorsi sono giunti sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere.

GRAVE IL COMPAGNO - In auto con la vittima c’era anche il compagno, un uomo di 45 anni. E’ rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale: trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino dove è ricoverato ma non pericolo di vita. Illeso invece il conducente del Porsche che è risultato negativo all’alcol test.

COINVOLTA UN’AUDI - Lo schianto è stato talmente violente che il motore della Fiat Grande Punto su cui viaggiavano Elena Pistarini e il compagno è stato sbalzato fuori dalle lamiere e finire in seconda corsia urtando un’Audi che stava sopraggiungendo. L’automobilista è fortunatamente rimasto illeso.