Torino, al Borgo Medievale «Calici d'autore»

TORINO - Fedele alla sua vocazione di far coesistere momenti ludici e di intrattenimento con approfondimenti culturali, il Borgo, anche quest’anno, propone ai suoi visitatori percorsi di conoscenza uniti a performance artistiche e degustazioni enogastronomiche. Nel mese di agosto tornano gli aperitivi: al Giardino delle Delizie del Borgo Medievale un percorso teatrale renderà più interessante e piacevole la permanenza in città a turisti e torinesi. Al termine della visita in Rocca, le domeniche di agosto, alle 11, 11.45, 12.30 e 13.15 i visitatori troveranno ad attenderli due attori, allievi della Fools Factory, che interpreteranno brani di repertorio classico tratti dalla letteratura quattro e ottocentesca, le epoche rappresentative del Borgo. Il pubblico potrà assistere a questa esibizione itinerante, degustando l’aperitivo offerto da una delle migliori case vinicole presenti sul territorio piemontese, la Tenuta La Fiammenga. Un’occasione per assaporare contemporaneamente più forme d’arte: dalla letteratura, all’architettura del XV secolo e al buon vino, immersi nella frescura del Giardino medievale.

Info e prenotazioni

Prenotazione consigliata telefonando allo: 011/4431701. Ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili. Costo del biglietto: 10 euro; abbonamento musei 5 euro. Orario Borgo Medievale: dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Ingresso libero. Orario Rocca: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.15), borgomedievale@fondazionetorinomusei.it, www.borgomedievaletorino.it, Facebook Borgo Medievale Torino | Twitter borgomedievalet.