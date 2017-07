Atti osceni a Porta Nuova: ubriaco si denuda alla stazione in pieno giorno

TORINO - Stupore e vergogna. E’ questo quello che hanno pensato le centinaia di persone che sabato pomeriggio, intorno alle 16:00, alla stazione di Porta Nuova si sono imbattuti in un uomo completamente nudo e ubriaco. L’uomo, un 30enne di nazionalità ghanese, ha barcollato nell’atrio della stazione, nella zona dove vi sono i negozi, prima di essere fermato da un vigilante e dagli agenti della polizia ferroviaria.

IL GESTO E IL FERMO - La scena assurda è stata ripresa da alcuni smartphone delle persone presenti a Porta Nuova ed è immediatamente finita sui social, scatenando un putiferio di commenti indignati. Chi ha assistito a questo episodio descrive l’uomo come ubriaco e barcollante, apparentemente non in grado di intendere quello che stava facendo. Nessun gesto premeditato o nessuna provocazione dunque, come accaduto a Bologna qualche giorno fa. Quando ha visto i poliziotti ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato, accompagnato al Pronto Soccorso e all’Ufficio Immigrazione per essere identificato. Il gesto folle gli è valso una sanzione per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta.