Torino, da Emilia «Moderiamo i tonic»

TORINO - Emilia va in vacanza e sarà chiusa per tutto agosto, ma nel locale del centro a due passi dalla Mole, in Corso San Maurizio 47, è stata organizzata un'ultima festa «Moderiamo i tonic». Lunedì 31 luglio dalle 19 appuntamento con drink e musica. Selezione musicale a sorpresa, «brani da ballare e da brillare».

A casa di Emilia i tavoli sono grandi e diventano luoghi di chiacchiere, di racconti, di gusto e piacere. Nel suo salotto può entrare chiunque abbia voglia di mangiare, bere, prendere un the o un caffè della moka, leggere i fumetti di Pazienza o sfogliare un libro di Basilico sulle balere emiliane. Ogni tanto dà una festa e invita a suonare in quell’angolino musicisti e illustratori, scrittori, artigiani, sarti e santi. Ci sono le tigelle da mangiare con le mani le rose e molte piante. Piatti bianchi, ciotole di terracotta e vino con le bollicine, caraffe di porcellana, odore di pane e parmigiano. La frutta e il caffèlatte, le caramelle. Info: chiccavancini@gmail.com.