«Torino Photo Marathon», in città parte la maratona fotografica

TORINO – Il 24 settembre dalle 10 da Piazza Castello parte la maratona fotografica della città di Torino, la #TorinoPhotoMarathon. Una giornata dedicata alla fotografia e al divertimento da condividere con centinaia di nuovi amici. Partecipare è facile con qualsiasi mezzo fotografico digitale (reflex, compatte, smartphone). Come novità il tour del 2017 ci sarà la possibilità di provare gratuitamente le attrezzature messe a disposizione da Canon Italia, Fujifilm Italia, Manfrotto e Nikon. Ecco come funziona: ogni tre ore verranno rilasciati tre temi fotografici per un totale di nove; entro le 23:59 dello stesso giorno i partecipanti potranno fotografare a seconda dei temi e della propria creatività perdendosi tra le vie della città; entro le 23:59 del giorno successivo (25 Settembre) le foto dovranno esser caricate sul portale dai partecipanti; una giuria valuterà i vincitori che verranno invitati all'evento di premiazione e le cui foto verranno esposte in una mostra aperta al pubblico. Tanti i premi messi in palio da Canon Italia Euronics, Italia Fujifilm, Italia Manfrotto, Nikon, Twodots Technology, PhotoSì, Oasis Rivista di Cultura Ambientale. Iscrizioni e prenotazioni www.italiaphotomarathon.it/torino/. Costo di iscrizione: 15 €. Ai primi mille la t-shirt ufficiale.