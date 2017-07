«In un mare di bolle», da Eataly una serata speciale a base di crudo di pesce

TORINO - Serata speciale da Eataly Lingotto dove il 3 giugno, dalle 18:00 alle 22:15, si solgerà «In un mare di bolle», la festa del pesce crudo: questa prelibatezza sarà protagonista, con gustosi piatti realizzati per l'occasione da celebri ristoranti torinesi. Oinos, Il Brigantino e Cruru proporranno sfizi di crudité e altre interessanti versioni, da gustare come aperitivo o per cena, presso la Pescheria di Eataly. In abbinamento, naturalmente, le Bollicine e le birre spumantizzate della Cantina di Eataly. Le proposte gastronomiche saranno disponibili presso la Pescheria di Eataly al prezzo di 5 euro, mentre le bollicine al punto bere a partire da 4 euro. Capitolo particolare le birre spumanitzzate, a partire da 25 euro a bottiglia.

Le proposte gastronomiche

OINOS | Via della Rocca 39/g Torino

Sashimi mediterraneo

3 nigiri susciliano

4 roll susciliano



IL BRIGANTINO | Via Alpignano 16 Torino

Tonno tonnato con cipolla di tropea

marinata al lime e fiore del cappero

Tartare di ricciola con caprese liquida

e insalatina di zucchine croccanti

Gambero rosso con crema di piselli, speck disidratato,

uovo di quaglia e caviale di limone



CRURU | Via Beaumont 32/c Torino

Gambero di Mazara al mojito

Ventresca di Tonno siciliano con pesto di pesca basilico e menta

Granciporri al baileys

La proposta di vini e di birre

Marcalberto Sansannè Marcalberto

Alta Langa 159 Fontanafredda

Franciacorta Saten «Sanseve» Monterossa

Bollicine Di Prosecco «Asolo» Serafini E Vidotto

Prosecco «Colfondo» Casa Belfi

Pignoletto Frizzante Corte D’aibo

Maximum Rosè Ferrari

Spumante Cataratto «Mira» Porta Del Vento

Vipavska Dolina Slavcek

Champagne Extra Brut Chardonnet&Fills

Le birre spumantizzate

Diva Gold Gilac

Equilibrista Birra Del Borgo

Deus Boosteels