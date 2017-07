Bambino di quattro anni precipita dal balcone, grave al Regina Margherita

TORINO - Una tragedia sfiorata a Frabosa Sottana, in frazione Miroglio, nel cuneese, dove un bambino di quattro anni è caduto dal balcone della sua abitazione, precipitando dal secondo piano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti il piccolo si trovava in casa insieme alla madre e al fratellino quando, improvvisamente, è corso sul balcone e, scavalcando la ringhiera, si è lanciato nel vuoto. La prima a dare l'allarme è stata proprio la madre. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei carabinieri e gli operatori del 118 con l'elisoccorso.

REGINA MARGHERITA - Il bambino di soli quattro anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso. Stando a quanto emerso fin ora, il piccolo avrebbe riportato una piccola frattura cranica con conseguente emoraggia cerebrale. Al momento si trova ricoverato per precauzione nel reparto di rianimazione: cosciente e non intubato. La prognosi è riservata.