I Tokio Hotel in concerto a Venaria Reale

TORINO - Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, tornano in Italia, il 12 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, i Tokio Hotel. La band originaria di Magdeburgo, dopo l'unico fortunato passaggio dello scorso marzo a Milano, approda in Italia con un tour in cui continuerà a proporre dal vivo, oltre ai singoli che ne hanno fatto la fortuna, i brani più recenti tratti dal sesto album «Dream Machine» disco che arriva a tre anni di distanza dal precedente «Kings of Suburbia». L'album guarda fisso agli anni '80: elettro-rock, synth-pop, dance-pop. Biglietti in vendita su www.ticketone.it costi € 35 prevendita esclusa. Oltre che a Torino la band tedesca toccherà Padova il 9 novembre al Gran Teatro Geox, Napoli il 10 novembre alla Casa della Musica e Bologna lunedì 13 novembre all’Estragon.