Il Torino Outlet Village celebra l'estate con Fargetta e Prezioso

TORINO - Mercoledì 2 agosto a Torino Outlet Village, direttamente da Radio Deejay e da m2o musica allo stato puro, Fargetta e Prezioso: la storia della radiofonia italiana continua a fare costume. Ad aggiungere uno stile country alla serata il dj Set di Kris Reichert: la musicista e noto personaggio della tv e della radio proporrà i brani dell’ultimo suo disco. Ed inoltre negozi aperti fino alle 22 con i saldi estivi. Un buon modo per celebrare l'estate con artisti d’eccellenza ed un’area lounge a disposizione per godersi la serata. Kris Reichert, musicista, dj, conduttrice su Radio Monte Carlo e con esperienze in televisione, porterà, con il suo nuovo disco, brani live e un dj set di musica commerciale. La scaletta della serata prevede l’iniziale momento di musica live con chitarra di Kris e successivamente l’intervento di Fargetta e Prezioso, per anni colonne portanti di radio Deejay. Fargetta, anima del Deejay time con Albertino e regista storico del Deejay Time e della Deejay Parade, è stato tra i primi a mixare in radio. Prezioso, precursore dello scratchare con i dischi e nel realizzare remix di musica da discoteca in versioni innovative, nel tempo ha animato anche una festa di capodanno al Palastampa di Torino e collaborato con grandi artisti come Jovanotti, con l’emittente All Music e con personaggi dello spettacolo come Fabio Volo nella sua trasmissione «Volo in diretta», in cui remixava in video tutti i programmi di Rai 3. «Mi considero un virtuoso della consolle, sempre alla ricerca di nuovi strumenti ed effetti per regalare emozioni con la mia musica» afferma Prezioso.