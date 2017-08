Fabri Fibra aprirà il suo tour a Venaria

VENARIA - Fabri Fibra sarà in tour dal prossimo 20 ottobre e presenterà al pubblico il suo Fenomeno, un disco anticipato in radio dall’omonimo singolo che ironizza sui tanti «fenomeni da baraccone» della nostra epoca. Il tour partirà proprio dal Teatro della Concordia di Venaria.

Il titolo dell'album del rapper riguarda «il fatto che oggi, visto che non c’è un lavoro, i ragazzi sono costretti a inventarselo. Qual è l’unica cosa che hanno? Internet. E allora visto che non c’è posto per loro da nessuna parte devono fare i ‘fenomeni’» ha spiegato l'artista. Intanto, uno dei pezzi più ascoltati dell'estate è «Pamplona», cantato insieme ai Thegiornalisti, una delle band indie di maggior successo in Italia in questo momento. Il video di Fenomeno, visibile su Vevo e Youtube , ha superato 23 milioni e 300 mila visualizzazioni. Info e biglietti: www.prontoticket.it.