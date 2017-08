Getta una sigaretta dal balcone e provoca un incendio, pompieri in via Barletta

TORINO - Un imprevisto sicuramente, ma anche una disattenzione che, per fortuna, non ha causato danni. Nella serata di ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all’angolo tra via Gorizia e via Barletta dove una sigaretta lanciata da un balcone dei piani alti aveva causato un piccolo incendio. La sigaretta, gettata senza essere spenta, come a prescindere evidentemente non sarebbe dovuto accadere, è atterrata in un vaso di fiori in un balcone bruciando non solo i fiori, ma anche alcune masserizie lì di fianco accatastate. A notare le fiamme sono stati alcuni passanti che hanno allertato i pompieri. Il rogo è stato spento in pochi minuti.