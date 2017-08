Gattina passa la notte sul campanile e poi cade, ferita una donna nel tentativo di salvarla

NONE - Può una gattina tenere in apprensione un intero comune? Nel caso di None è stato così. Da ieri una micetta, che si era arrampicata sul campanile della chiesa, ha attirato l’attenzione di molti residenti. E’ un mistero come abbia fatto la gattina ad arrampicarsi fino lassù, ma non ha dato il minimo segno di cedimento. Per monitorare la situazione in diversi si sono alternati durante la notte. Questa mattina l’animale è caduto, proprio mentre la polizia municipale si era attrezzata per raggiungerla vicino all’orologio del campanile. A tentare di afferrarla è stata una donna, che però si è ferita tra graffi e morsi della gattina. Quest’ultima è stata portata in un centro veterinario con una lesione sulla schiena e con una botta sul muso, sbattuto dopo la caduta. Anche la donna è stata medicata.