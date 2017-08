Torino, estate di eventi al Museo Nazionale del Cinema

TORINO - Il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto per tutto il periodo estivo, inoltre, martedì 8, martedì 15, giornata di Ferragosto, e martedì 22 agosto, si effettuerà l’apertura straordinaria con orario 9 - 20. Per tutto il periodo sarà possibile visitare, oltre alla ricca e originale esposizione permanente, la grande mostra Bestiale! Animal Film Stars: la prima importante esposizione che celebra gli animali sul grande schermo, a cura di Davide Ferrario e Donata Pesenti Campagnoni, con la collaborazione di Tamara Sillo e Nicoletta Pacini. Il percorso espositivo, composto da oltre 440 pezzi che ripercorrono la costante e trasversale presenza degli animali nella storia del cinema, si sviluppa all’interno della Mole Antonelliana ed è articolato in dieci sezioni tematiche che raccontano allo spettatore un universo multiforme, dove fotografie, manifesti, storyboard, costumi di scena, memorabilia e animatronics dialogano con le sequenze dei film assemblati in montaggi speciali. Visite guidate alla mostra sabato 12 e sabato 19 agosto alle ore 18.00. Prenotazione consigliata chiamando al numero 011 8138.564/565.

Visita guidata in famiglia

Da mercoledì 9 a lunedì 21 agosto, sarà possibile effettuare tutti i giorni alle 16 la visita guidata per tutta la famiglia «Alla scoperta del Museo del Cinema». Inoltre, martedì 15 agosto 2017, in occasione di Ferragosto, si potrà partecipare alle 11 alla visita bimbi e famiglie Storia dei disegni animati e alle 16 alla visita guidata «Alla scoperta del Museo del Cinema».

Info costi e prenotazioni

Il costo per le visite guidate è di 5 euro per quella del mattino alle 11 mentre di 6 euro il costo per la visita delle 16, (gratuita fino a 3 anni), oltre all’ingresso ridotto al Museo (adulti 8 euro, bambini e ragazzi 6-18 anni 3 euro) e ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni, disabili, accompagnatori, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card. Prenotazione consigliata. Per prenotare compilare l’apposito modulo scaricabile dall’area Servizi Educativi del sito ed inviarlo a prenotazioni@museocinema.it, per info telefonare al 011- 8138564/65. É possibile anche iscriversi direttamente in cassa fino a esaurimento posti disponibili. Per maggiori informazioni sulle attività visita il sito www.museocinema.it. Durante il periodo estivo, il Cinema Massimo e la Bibliomediateca Mario Gromo di via Matilde Serao osserveranno il seguente periodo di chiusura al pubblico: Cinema Massimo, da giovedì 6 luglio a mercoledì 30 agosto compreso. Bibliomediateca Mario Grom, da lunedì 7 a venerdì 25 agosto 2017 compreso.